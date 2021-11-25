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Сына Атамбаева просят снять с предвыборной гонки

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- Назгуль Абдыразакова
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Кандидата в депутаты по Аламединскому избирательному округу №25 Сеидбека Атамбаева просят снять с предвыборной гонки. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от Шамыралиева.

По словам заявителя, в своем выступлении перед жителями Аламединского района кандидат якобы публично призвал брать деньги в день выборов.

"Данный публичный призыв, который еще транслировался в средствах массовых информации, я считаю неправомерным и грубым нарушением избирательного процесса и характеризует его как кандидата не соответствующего званию народного представителя в высшем законодательном органе республики", - говорится в заявлении Шамыралиева.


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URL: https://www.vb.kg/409839
Теги:
нарушения, парламент, Сеидбек Атамбаев, агитация, #Выборы2021
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