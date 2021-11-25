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В Бишкек из России доставят обновленный памятники генералу Панфилову

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- Евгений Денисенко
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Обновленный памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову в ближайшие дни будет доставлен в Бишкек из России. Как сообщили в генеральном консульстве КР в Екатеринбурге, автомашина с особым грузом 23 ноября отправилась в путь.

В ее проводах приняли участие генеральный консул Руслан Бийбосунов и работники литейной мастерской "Дубровин", изготовившие этот памятник.

Проект его обновления реализован правительством Свердловской области РФ под патронажем губернатора региона Евгения Куйвашевав рамках кыргызско-российского межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества. Памятник передается Свердловской областью в дар столице Кыргызской Республики.

Скульптура в бронзе отлита литейной мастерской под руководством Ивана Дубровина по слепкам, которые были сняты с оригинала памятника из парка имени И.В.Панфилова в Бишкеке.

Торжественная церемония открытия обновленного памятника, отметили в генконсульстве, планируется на начало декабря, с участием официальных лиц Кыргызстана и России. Это событие приурочено исторической к 80-летию подвига бойцов 316-й (в дальнейшем 8-й гвардейской) стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которые приняли участие в обороне Москвы осенью -зимой 1941 года.

Данное соединение было сформировано в июне - августе 1941 года, ее костяк составили жители Кыргызстана и Казахстана. Командир дивизии - генерал-майор И.В.Панфилов - до этого занимал должность военного комиссара Киргизской ССР.16 ноября 1941-го в бою у разъезда Дубосеково 28 бойцов дивизии уничтожили 18 вражеских танков. Всем им, а также самому комдиву было присвоено звание Героев Советского Союза. Генерал-майор Иван Панфилов погиб 18 ноября от разрыва вражеской мины.

Памятник ему был установлен в столице Киргизской ССР в ноябре 1942 года. И стал первым в СССР памятником, увековечившим героев Великой Отечественной войны. Он выполнен из бетона с медной крошкой и теперь будет заменен такой же бронзовой фигурой Панфилова. Она отлита в известной литейной мастерской "Дубровин" в Долине скульпторов под Екатеринбургом. В ней создаются монументы и произведения художественного литья для различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для Кыргызстана мастерская "Дубровин" изготовила памятник Народному артисту СССР, актеру кино и художнику Суйменкулу Чокморову, устанавливавшийся в Бишкеке, скульптурную композицию "Прощай, Гульсары!" в Иссык-Кульской области и стелу с изображением Чингиза Айтматова на фасаде носящего его имя Государственного национального русского театра драмы.


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URL: https://www.vb.kg/409841
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