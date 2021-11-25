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Мэр Москвы призвал сокращать мигрантов среди дворников

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- Евгений Денисенко
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Среди работников жилищно-коммунального хозяйства, трудящихся в районах Москвы, есть резерв к сокращению числа мигрантов. Об этом, как сообщают СМИ, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"У нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек (ГБУ - государственное бюджетное учреждение – VB.KG) , где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", - сказал градоначальник.

Немного ранее Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках домов по программе реновации (обновления) жилья в Москве. А в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что количество приезжих строителей снизилось в рамках городского заказа более чем в два раза. "Это хороший результат", - резюмировал Собянин.

В начале ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40 процентов, возник из-за расширения масштабов строительства и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

В сфере ЖКХ и строительства Москвы традиционно было задействовано немало трудовых мигрантов из Кыргызстана. В связи с пандемией часть их покинула столицу. Однако, как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы, после возобновления авиасообщения между РФ и КР, соотечественники вновь пополняют эти и некоторые другие отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/409843
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