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Парламентарии стран СНГ встречаются в Санкт-Петербурге

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- Евгений Денисенко
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Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 25–26 ноября. В мероприятиях сессии примут участие парламентские делегации во главе с руководителями парламентов стран СНГ, представители международных организаций, ученые и эксперты.

Сессия пройдет в Таврическом дворце, в очном формате, под председательством главы Совета Федерации РФ, Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко.

Как рассказали в МПА, 25 ноября состоятся заседания ее постоянных комиссий по социальной политике и правам человека, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по экономике и финансам. На них обсудят ход текущей работы над модельными законопроектами в данных областях и предложения по включению в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве на очередной период.

Затем откроется международная конференция "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития". Она пройдет с участием глав парламентских делегаций, представителей руководства Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. И по завершении пленарного заседания продолжится в рамках панельных дискуссий "Роль парламентов в законодательном обеспечении права на доступ к услугам общественного здравоохранения и медицинской помощи в условиях пандемии" и "Право на всеобщий охват услугами здравоохранения: всеобщий доступ к качественной медико-санитарной помощи и защита от финансовых рисков".

В этот же день начнется заседание руководящего органа Ассамблеи - Совета МПА СНГ. Главы парламентских делегаций подведут итоги проведенных в 2021 году мероприятий: девятого Невского международного экологического конгресса, третьего Евразийского женского форума, шестого международного культурно-образовательного форума СНГ "Дети Содружества", а также заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.

На 26 ноября в Таврическом дворце запланировано пятьдесят третье пленарное заседание МПА. Парламентарии рассмотрят разработанные Ассамблеей модельные законопроекты, с тем чтобы в дальнейшем использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/409846
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