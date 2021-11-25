Кыргызстанцы примут участие в Форуме ученых стран СНГ

Третий Форум ученых государств СНГ открывается в Минске 25 ноября. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств Содружества, который вместе с Исполкомом СНГ и НАН Беларуси выступил организатором данного события.

Ожидается участие делегаций Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана (в режиме онлайн) и Узбекистана. Планируется, что форум соберет более 150 руководителей и ведущих ученых академий наук, крупнейших научных и исследовательских центров СНГ, учебных организаций этих стран.

Основные цели форума - активизировать научно-техническое сотрудничество в СНГ, стимулировать новые совместные исследования, предложить способы развития инновационной политики в Содружестве, формировать систему международной мобильности ученых и молодых специалистов в профессиональном сообществе СНГ. Предстоит проанализировать состояние и перспективы фундаментальной науки, выработать пути совершенствования научного сотрудничества в цифровую эпоху.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание, три круглых стола на темы "Состояние и перспективы развития фундаментальной науки", "Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху", "Инновационные научные исследования". А также - Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук и заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ.

"Сотрудничеству в сфере науки и технологий в СНГ всегда уделялось особое внимание. Благодаря этому за 30 лет существования СНГ удалось сберечь общее научное и образовательное пространство. Значимость научного и научно-технического сотрудничества стран СНГ в системе долгосрочных межгосударственных отношений на стратегическую перспективу сложно переоценить", - отметил заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Манучехр Ходжизода.

Первый такой форум проходил 25-28 октября 2015 года в Москве, был организован Министерством науки и высшего образования России и Федеральным агентством "Россотрудничество" при участии Исполнительного комитета СНГ. Второй состоялся 15-16 октября 2018 года в Ереване с участием Исполкома СНГ, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.