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Центр "Аялзат": О чем плачут женщины

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 25 ноября, международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А накануне корреспондент VB.KG побывала в первом городском муниципальном центре помощи женщинам и детям пострадавшим от семейного насилия "Аялзат".

Его местоположение тщательно скрывается, чтобы обезопасить постояльцев и сотрудников центра.

Центр был организован с апреля весной этого года, за этот период помощь в нем получили 146 человек: 46 женщин и 100 детей. Центр рассчитан на 60 мест, сейчас нем находится 8 женщин и 22 ребенка.

"Когда открывался наш центр, он должен был обслуживать в основном город, но на практике происходит так, что женщины приезжают и из регионов, звонят ночью с просьбой принять, убегаю в страхе из дома, на такси с детьми приезжают к нам. Конечно же принимаем. Бывает, что женщин, пострадавших от насилия направляют и из других кризисных центров – частных. У них не всегда есть места, чтобы принять нуждающихся", - говорит директора центра "Аялзат" Айчурок Алышева.

Ассоциация кризисных центров с апреля по сентябрь провела обучение сотрудников центра "Аялзат".

Директор и социальные работники показывают мне центр. Он двухэтажный, комнаты рассчитаны на 3-4 человека. Тут есть все необходимое для комфортного проживания. Женщины, которые нашли тут кров, соглашаются поговорить, просят не снимать их и детей, боятся, что мужья, от которых они сбежали, найдут их и здесь.

Алине (имя изменено) 35 лет, в центре она с двумя сыновьями. Приехала сюда десять дней назад из Иссык-Атинского района. Говорит, устала терпеть побои от постоянно всем недовольного мужа, устала слышать упреки от него и наконец-то решила, что она и ее мальчики достойны другой счастливой жизни. Мы разговариваем в игровой комнате и нашу беседу то и дело прерывают вопросами мальчишки и девчонки, которые прибежали посмотреть мультфильмы и поиграть с игрушками. Обычно женщины, получив охранный ордер от сотрудников в милиции уходят из дома в центр с детьми, а потому тут целый детский сад и каждому надо уделить внимание. На стенах вместо картин детские рисунки, заботливо оформленные в рамки сотрудниками центра.

Алина рассказывает, что супруг и раньше поднимал на нее руку, причина банальна – бытовые проблемы: не досмотрела, не успела, не сделала. В последний раз он так сильно побил женщину, что у нее было сотрясение мозга. На утро Алина не смогла встать с кровати, не говоря уже о том, чтобы успеть за всем по хозяйству. А когда муж вернулся с работы и она пожаловалась на плохое самочувствие, он спросил: "А ужинать будем?". В его глазах в тот вечер она увидела безразличие, его совсем не интересовали ее состояние, не беспокоили дети. И женщина решила: "Терпеть больше не буду! Уйду!". Про центр ей рассказала соседка и дала координаты. Собираться пришлось несколько дней и как только подвернулся удобный момент и дома никого не оказалось, женщина с сыновьями поехала в Бишкек. Сейчас она намерена подать на развод, уверенна, что сама сможет вырастить сыновей, отдаст их в сад, выйдет на работу. Соцработники и юристы помогают подготовить документы в суд.

Ее подруга по несчастью Сания (имя изменено), которая тоже оказалась в центре из-за того, что муж частенько поднимает на нее руку, социальные работники помогают сейчас оформить двух дочек в детский сад. Женщины могут жить в центре месяц, иногда чуть больше, за это время им оказывают психологическую помощь, социальную и юридическую.

За время работы специалисты центра восстановили свидетельства о рождении 10 детям, три утерянных паспорта женщинам. В школы и детские сады устроили 25 мальчишек и девчонок.

"На питание в день на одного человека выделяется 35 сомов. Наш повар готовит только обеды, а утром и вечером женщины готовят сами. И когда у нас появились первые клиенты стало понятно, что для приготовления еды им необходимы электрические плиты и духовки, холодильники для хранения продуктов. Спасибо проекту ЮНФПА, обеспечили всем необходимым. приобрели постельное белье, одеяла, полотенца, покрывала, стиральные машины и пылесосы. А также помогли оборудовать кухни для женщин. Теперь там есть все необходимое – холодильники, плиты, микроволновки", - рассказывает директор центра.

Теперь женщины сами хозяйничают. По очереди дежурят, следят за порядком в коридоре, наводят уют в своих комнатах, готовят. На днях одна из клиенток центра Ирина испекла вкуснейший пирог и всех им угостила.

На этот год в центре утвержден бюджет на 3,5 миллиона сомов. Из них большая часть средств уходит на оплату коммунальных счетов. А также в центре работают 16 сотрудников: директор, бухгалтер, юрист, психологи, социальные работники и технический персонал. И конечно есть же повар. Он хоть и работает на полставки, но умудряется хотя бы раз в день на выделенные 35 сомов, накормить женщин и малышей вкусным обедом. Готовят в центре и лагман, и плов. А еще выпекают свой домашний хлеб, который, конечно, с магазинным никак не сравнится.

Сотрудники центра очень хотели бы, чтобы в их заведении для женщин организовали трехразовое питание. Ведь женщины зачастую убегают из дома без копейки в кармане и у них просто нет денег на продукты. В центре всегда есть макароны и крупы, которыми помогают спонсоры. Но в 35 положенных на человека сомов никак не уложить фрукты и сладости для малышей, а они так хотят конфет. А еще для ребятишек во дворе необходимо организовать детскую площадку.


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URL: https://www.vb.kg/409851
Теги:
насилие, семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, Помощь, женщины
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