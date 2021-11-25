Политолог про выборы: Расслабься и получай удовольствие!

28 ноября нас ожидают выборы в Жогорку Кенеш. Во время прошлогодней Октябрьской революции народ отменил парламентские выборы и требовал, чтобы в Жогорку Кенеше были представлены простые труженики, пенсионеры, юристы, врачи, учителя, инженеры, которых можно найти в таких партиях, как "Жашасын Кыргызстан", Партия "зеленых", "Кучту регион", "Аруузат" и другие. В их списках нет бизнесменов, бывших чиновников и профессиональных политиков. Зато есть немало простых, чистых душой представителей нужных нам профессий и общественных деятелей. То есть людей, которые видят жизнь не из окон дорогих автомобилей и особняков, а снизу, будучи сами представителями простого народа.

Но увы...Эта их простота, отсутствие крупных денег вряд ли позволят им преодолеть пятипроцентный барьер. Отсутствие масштабной рекламной кампании и армии агитаторов не способствуют успеху.

А пройдут, как обычно, все те же разбогатевшие знакомые лица. Основные партии-претенденты имеют в своих рядах с десяток кандидатов, которые легко наберут по 5 тысяч голосов, а это уже 50 тысяч избирателей. Остальные добудут еще по 1-2 тысячи, по несколько сотен. В итоге такие партии без труда предоставят 80-90 тысяч голосов.

Явных фаворитов можно было выявить еще на стадии регистрации. Они собрали и внесли официально в избирательный фонд более 5 млн сомов.

Массированная информационная атака, большое количество агитбригад и они - на гребне предвыборной волны, которая и внесёт их в привычные стены парламента.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев