В ЦИК пожаловались на мэра Узгена: использует админресурс

Мэр города Узгена Ошской области Нодирбек Каримов принимает участие в агитационных мероприятиях в поддержку политической партии "Ата Журт Кыргызстан" - такое заявление поступило в ЦИК от гражданина Бакирова.

Заявитель предоставил видео, где якобы глава муниципалитета вышеназванного города собрал людей в кабинете и благодарит предположительно кандидата от вышеназванной партии за вклад в укреплении единства во время июньских событий 2010 года.

В заявлении говорится, что факт участия мэра города Узгена в организации и проведении агитационных встреч представителей политической партии "Ата Журт Кыргызстан" с жителями Узгена указывает на злоупотребление административным ресурсом и на нарушение избирательного законодательства со стороны административного муниципального служащего.