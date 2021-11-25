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В ЦИК пожаловались на мэра Узгена: использует админресурс

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр города Узгена Ошской области Нодирбек Каримов принимает участие в агитационных мероприятиях в поддержку политической партии "Ата Журт Кыргызстан" - такое заявление поступило в ЦИК от гражданина Бакирова.

Заявитель предоставил видео, где якобы глава муниципалитета вышеназванного города собрал людей в кабинете и благодарит предположительно кандидата от вышеназванной партии за вклад в укреплении единства во время июньских событий 2010 года.

В заявлении говорится, что факт участия мэра города Узгена в организации и проведении агитационных встреч представителей политической партии "Ата Журт Кыргызстан" с жителями Узгена указывает на злоупотребление административным ресурсом и на нарушение избирательного законодательства со стороны административного муниципального служащего.


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URL: https://www.vb.kg/409858
Теги:
нарушения, партии, Узгенский район, мэр, админресурс
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