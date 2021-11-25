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Военные РФ в КР проводят тренировки и занимаются ремонтом

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- Евгений Денисенко
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Антитеррористическое учение провело подразделение противодействия терроризму Объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане. В ходе тренировки была отражена атака условного противника на контрольно-пропускной пункт базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

По легенде диверсионная группа предприняла попытку захвата российского военного объекта. По сигналу тревоги в поддержку наряду по КПП выдвинулся антитеррористический отряд под прикрытием бронеавтомобилей БТР-82. Российские военнослужащие перекрёстным огнем отразили атаку, оттеснили бандформирование от территории военной базы. А затем захватили членов диверсионной группы, предпринявших попытку к отступлению.

В учении участвовали около 50 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

В эти же дни российские военные специалисты берутся за восстановление участка железнодорожного пути, прилегающего к базе. Им предстоит отремонтировать около 500 метров пути, заменить более 400 железобетонных шпал и уложить 35 тонн рельсов. Всего будет задействовано около 30 военнослужащих и две единицы специальной техники, проинформировали в пресс-службе ЦВО.

Российская военная база в Кыргызской Республике является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона ОДКБ. Основная задача - контроль воздушного пространства в регионе, авиационная поддержка подразделений наземного компонента, обеспечение безопасности воздушных границ КР.

На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав российской базы входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами БЛА "Орлан-10", подразделение военной полиции и военной автоинспекции.


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URL: https://www.vb.kg/409860
Теги:
Кант, авиабаза, Кыргызстан
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