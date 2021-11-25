В Бишкеке голоса избирателей пытались купить за тысячу сомов на человека

В Бишкеке столичной милицией выявлен предполагаемый подкуп избирателей. Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, в управление поступила информация, что на территории столицы гражданин по имени "Н." активно занимается подкупом избирателей в поддержку одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 192 (Подкуп избирателей) УК КР.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции были установлены граждане А.А. и М.Н., которые с 30 октября 2021 года, а именно, где гражданин А.А. выступал в качестве агитатора в интересах одного из кандидатов и также политической партии, передал гражданину М.Н. 10 тысяч сомов для десяти избирателей с просьбой проголосовать за определенного кандидата и политическую партию.

Следственной службой ГУВД Бишкека были изъяты агитационные материалы и вещественные доказательства в виде денежных средств, которые были выданы добровольно. При этом, гражданам А.А. и М.Н. вручены уведомления о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время расследование продолжается.