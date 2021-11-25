14 тысяч метров браконьерских сетей на озере Иссык-Куль снято и уничтожено

140 сетей общей длиной 14 тысяч метров, установленных браконьерами на озере Иссык-Куль, снято и уничтожено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Сотрудники Департамента рыбного хозяйства МСХ КР совместно с работниками Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Иссык-Кульской области и Иссык-Кульского государственного заповедника ежегодно проводят мероприятия по очистке озера от браконьерских сетей на рыболовных участках.

В ходе нынешнего рейда были сняты 140 браконьерских сетей общей длиной 14 тысяч метров. Все сети утилизированы.