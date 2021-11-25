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14 тысяч метров браконьерских сетей на озере Иссык-Куль снято и уничтожено

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- Анастасия Карелина
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140 сетей общей длиной 14 тысяч метров, установленных браконьерами на озере Иссык-Куль, снято и уничтожено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Сотрудники Департамента рыбного хозяйства МСХ КР совместно с работниками Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Иссык-Кульской области и Иссык-Кульского государственного заповедника ежегодно проводят мероприятия по очистке озера от браконьерских сетей на рыболовных участках.

В ходе нынешнего рейда были сняты 140 браконьерских сетей общей длиной 14 тысяч метров. Все сети утилизированы.


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URL: https://www.vb.kg/409863
Теги:
Минсельхоз, браконьерство, Иссык-Куль
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