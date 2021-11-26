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В Бишкеке открыли детскую спортивную школу имени Раатбека Санатбаева

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке сегодня открыли Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Раатбека Санатбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кыргызской столицы.

В торжестве приняли участие бишкекский градоначальник Айбек Джунушалиев, госсекретарь Сүйүнбек Касмамбетов, и Сайра Санатбаева – супруга прославленного спортсмена, борца греко-римского стиля, чемпиона Азии, бронзового призера Олимпийских игр.

Комплекс был возведен в микрорайоне Восток-5. Строительством занималась подрядная организация ОсОО "Бийик KG".

После церемонии открытия гостей ждала экскурсия по новому зданию, а юные спортсмены провели показательную тренировку.

Здание школы – это большая конструкция облегченного типа с металлическим каркасом и заполнением из сэндвич-панелей. Его площадь – более двух тысяч квадратных метров. Внутри расположены три спортивных зала (игровой, борцовский, тренажерный), раздевалки, душевые и офисные помещения. Все оснащены необходимым инвентарем и мебелью.


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URL: https://www.vb.kg/409864
Теги:
дети, спорт, школа, Бишкек, мэрия, Суйунбек Касмамбетов
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