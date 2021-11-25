Прими участие в национальном литературном конкурсе!

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров (Кыргызпатент) объявляет Национальный конкурс среди авторов Кыргызской Республики. Победители получат финансовую поддержку для публикации своих произведений.

Творческое состязание проводится в нескольких номинациях: проза, драма, детская иллюстрированная художественная литература и научно-популярное издание. К рассмотрению принимаются ранее не публиковавшиеся произведения, а их авторам должно быть более 30 лет.

Работы нужно предоставить до 30 апреля 2022 года. Произведения принимаются в формате: документ MicrosoftWord, формат А4, шрифт TimesNewRoman, размер кегля – 14, междустрочный интервал - 1,15. Общий объем от 150 до 600 страниц.

С Положением можно ознакомиться по адресу: http://patent.kg/wp-content/uploads/2021/11/Положение-нац.-конкурс.pdf.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку установленного образца согласно приложению №1 Положения до 30 апреля 2022 года на электронную почту dinara.akun@patent.kg, либо по почтовому адресу Кыргызпатента: 720021, город Бишкек, улица Московская, 62.

Телефоны для справок: 0(312)68-04-71, 0(700)84-83-29, 0(552)84-83-29.