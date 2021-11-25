В Бишкеке прошел танцевальный флешмоб "За честные и справедливые выборы "

Мы за честные и справедливые выборы - за честь и достоинство страны! Под таким лозунгом сегодня, 25 ноября 2021 года в Бишкеке прошел флешмоб с участием гражданских активистов, молодежи и неравнодушных жителей города Бишкек.

Всего во флешмобе приняли участие более 200 человек.

Как отметили, участники флешмоба каждый из них хочет достучаться до сердца каждого гражданина Кыргызстана.

"Мы хотим, чтобы наша страна развивалась и хотим, чтобы эти выборы прошли честно и в парламент пришли достойные люди. И всем хотим напомнить, что за честь и достоинство страны несет ответственность каждый гражданин страны и каждый избиратель. Не продавайте свои голоса!", - заявили участники мероприятия.