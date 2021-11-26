В Ташкентской области перекрыли реку для строительства Пскемской ГЭС

В Бостанлыкском районе Ташкентской области 25 ноября прошла церемония перекрытия реки Пскем для строительства второй по величине гидроэлектростанции в Узбекистане - после действующей Чарвакской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба хокимията (администрации) региона.

Проектная мощность Пскемской ГЭС составит 400 МВт, она будет вырабатывать 950 млн кВт*ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 250 млн кубометров природного газа.

Технико-экономическое обоснование использования гидроэнергетического потенциала реки Пскем было впервые разработано в 1987 году. В 2020 году подготовили новое ТЭО – при участии российских специалистов. При разработке технических решений были проведены консультации с профильными организациями КНР, Турции, России, Германии.

Как отметили в ташкентском АО "Гидропроект", река Пскем протяженностью 73 км является самой крупной из неосвоенных рек Узбекистана, полностью расположенной на территории республики. Гидроэнергетический потенциал реки оценивается в 1320 МВт мощности с выработкой 3140 млн кВт*ч электроэнергии.

Источник: Фергана