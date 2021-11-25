Партийные дебаты. "Выборы – сезон вранья"?

Дебаты в Кыгызстане в очередной раз принесли неожиданные откровения кандидатов избирательной гонки. Особенно отличились "Ыйман Нуру" и "Ата Мекен".

Лидер первой партии на дебатах откровенно лукавил.

От заявлений о честности к подкупу?

К слову, он отметил, что выборный процесс как река, а наши голоса как родник.

"Если родник грязный, то и озеро будет грязным. Источник коррупции мы сами, если будем продавать свои голоса. Мы должны требовать, чтобы люди, которые претендуют на государственную власть, были честными, принципиальными, идейными и людьми долгой воли. Выборы – сезон вранья", - отметил он.

Однако, пока лидер партии "Ыйман Нуру" пространно рассуждал про честность и "источники коррупции", представители его штаба попались на откровенном подкупе со всеми вытекающими последствиями.

Так, в Оше правоохранители установили, что представители партии, участвующие в выборах, выдавали деньги избирателям в обмен на голоса.

Женщина-агитатор "Ыйман Нуру" рассказала, что 22 ноября взяла у руководителя штаба Алмагуль 40 тыс. сомов для подкупа избирателей, проживающих по улице Латипжанова в Оше, там она и была задержана сотрудниками милиции.

Автомашину задержанной досмотрели, там были изъяты 20 купюр в 500 сомов, купюра в 50 сомов, купюра в 20 сомов и четыре экземпляра агитационных буклетов политической партии "Ыйман Нуру".

Плюс ко всему задержана и сама руководитель штаба. Она призналась, что помогала проводить агитационную кампанию политической партии "Ыйман Нуру" и открыла штаб, в котором выдавала по 1 000 сомов за голос каждого избирателя. Сейчас двое "ыймановцев" находятся в ИВС Оша за подкуп.

Конечно, другие партии тоже попадались на подкупе, но открыто покупкой голосов у избирателей занималась лишь "Ыйман Нуру". И это после столь пафосных заявлений лидера политобъединения Нуржигита Кадырбекова.

Это весьма серьезное нарушение. И ЦИК должна незамедлительно рассмотреть дальнейшее участие партии в избирательной гонке. Ведь тут речь об уголовном деянии. И это даже не фальшивый диплом, а доказанный подкуп избирателей!

"Неправильный" радикализм

Примечательно, что в ходе дебатов экс-глава фонда "Ыйман", ( Фонд ранее выплачивал зарплату имамам и был создан при поддержке бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева) затронул и термин "радикализма".

Он считает, что, конечно, должны приниматься все меры, чтобы не допустить радикализма.

- Это очень важно! Я говорю о радикализме в целом. Но религиозный радикализм – это неправильная терминология, - отметил лидер "Ыйман Нуру".

Может быть Кадырбеков и пояснил бы, что он имел в виду под выражением "неправильного религиозного радикализма", но у кандидата закончилось отведенное время.

Еще одним важным моментом стало то, что лидер партии в ходе дебатов заявил, что в его политобъединении нет представителей духовенства, а слухи о религиозной платформе партии распространяют его оппоненты.

"Все молодые грамотные, перспективные, компетентные, которые получали образование за рубежом. Такой ярлык на меня повесили. Понятно, что оппоненты работают в информационном пространстве, распространяя слухи, которые не имеют никакой почвы", - сказал Кадырбеков.

Возможно, партия себя и позиционирует, как партия справедливости и развития. При этом слоган "Верующая власть - благословенная жизнь!" они так и не поменяли...

Касательно вопроса относительно унификации законодательства по ряду запрещенных на территории ОДКБ радикальных религиозных организаций Кадырбеков отметил, что нельзя унифицировать все решения с другими государствами.

"У нас должна быть своя четкая позиция, и мы должны защищать их достойно", - подчеркнул Кадырбеков. Правда, неясно, почему мы должны защищать заведомо запрещенные на территории многих стран религиозные течения? Но и здесь свою мысль лидер "Ыйман Нуру" не пояснил.

Ситуация с подкупом избирателей и водворением в ИВС представителя штаба партии на юге показывает, насколько двояки заявления их представителей в борьбе за электорат.

О неподъемной оппозиции и связи с Матраимовым

Еще одним интересным спикером стал на дебатах лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев.

Он не только заявил, что не все могут выдержать присутствие в оппозиции, но намерен в будущем вновь переписать Конституцию страны и "привести в парламент народ". Казалось бы, лозунги замечательные. Но все произнесенное, не что иное, как откровенный популизм.

"Партия Ата-мекен – это партия, которая строила, защищала и оберегала Кыргызстан", - пафосно отметил Текебаев.

Лозунг, конечно, замечательный. Только вот весьма далек от реальности. К слову, сам Текебаев в политике намного дольше, чем кто-либо. Весьма долго он находится и в парламенте страны. За это время он был и "отцом Конституции", и в коалиционном большинстве. Вот только, где обещанный народ? Какие серьезные реформы, кроме переписывания Основного закона, внедрял сам лидер "Ата Мекена" для Кыргызстана?

Также на дебатах Текебаев раскритиковал и позицию властей по месторождению "Кумтор".

"Сегодня все говорят, что мы национализировали "Кумтор". Но я скажу открыто, в настоящее время мы не владеем ни одной акцией "Центерры голд". Чтобы получить, нужен документ. Почему не использовали постановление 2012 года? Значит, его постановление было нежизнеспособным. Так как не показывали механизма национализации. Мы знаем позицию Садыра Жапарова. Национализация – это манкуртизм. Других законных путей национализации нет", - высказался Текебаев.

Он, конечно, не объяснил, что причина его недовольства в собственном мнение властей по данному вопросу. Вот только ни он ли на протяжении длительного времени продвигал тему национализации месторождения и даже пытался заручиться поддержкой местного населения на этом вопросе? Часто именно на теме "Кумтора" строились предвыборные заявления Текебаева.

Интересен ответ Омурбека Текебаева и на причастность к финансированию его партии Райымом Матраимовым. Четкого отрицательного ответа на него лидер "Ата Мекена" так и не дал. Более того, он подчеркнул, что на тот момент всеми финансовыми вопросами занимался экс-лидер Жанар Акаев.

"Я знаю, что в выборный фонд жертвовали деньги исключительно кандидаты и их родственники", - сообщил Текебаев.

В Кыргызстане чуть ли не каждый приходится родственником другим. Поэтому, о каких именно родственниках идет речь, сказать сложно.

И, кстати, заключительное слово Омурбека Текебаева больше напоминает революционный призыв, а не призыв электората голосовать за партию.

"Кыргызстан падает в бездну частной власти. Это не приведет к хорошему. Мы должны изменить курс пока не поздно. Мы нравимся не всем, но есть одна правда, нет никого кроме нас, кто будет противостоять частной власти и насилию. Это показала история. Вспомните прошлое мужество, вставайте, объединяйтесь. Давайте еще раз выступим против авторитаризма!", - сказал он.

ЦИК стоит проверить это заявление лидера "Ата Мекена"…

В целом, за годы нахождения в ЖК, "Ата Мекену", позиционирующему себя оппозиционным, так и не удалось стать. А критика на каждую инициативу власти, это его не оппозиция…