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Шайлообек Атазов принес присягу в Жогорку Кенеше

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера на заседании Жогорку Кенеша новоизбранный депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов принес присягу.

Центральная избирательная комиссия вручила Атазову депутатское удостоверение и значок.

Напомним, Шайлообек Атазов повторно выдвинул свою кандидатуру по Свердловскому району Бишкека 27 февраля этого года. В итоге по итогам ручного подсчёта голосов победил кандидат Абдурахманхаджи Муртазалиев. Он набрал 19,52% голосов. сам же Атазов занял второе место с 16,28%. После этого Шайлообек Атазов устроил митинг против своего конкурента, обвиняя его в подкупе избирателей.

7 февраля милиция задержала женщину по подозрению в подкупе избирателей в пользу Муртазалиева, хотя сам кандидат это отрицал. Задержанная на пресс-конференции также подтвердила, что не имеет отношения к Муртазалиеву.

ЦИК 9 марта отменила регистрацию кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева.

Напомним, на парламентских выборах в 2020 году Атазов баллотировался от партии "Мекеним Кыргызстан", которую связывают с кланом Матраимовых.

Также известно, что Атазов возглавляет принадлежащий Матраимовым спортивный клуб "ЕРЕМ".


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URL: https://www.vb.kg/409887
Теги:
ЦИК, Жогорку Кенеш, Депутат
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