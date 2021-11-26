Очистка столичных улиц и тротуаров от снега ведется с 4:00 часов утра

К утру в столице в рамках борьбы со снегом израсходовано 20 тонн технической соли. Подсыпка проводится на 133 улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

На улицах столицы работают 715 рабочих,121 грузчик и 650 дворников, а также 38 единиц спецтехники: 26 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 4 универсальные машины УКМ, 4 мини-трактора "Беларусь", 2 фронтовых погрузчика и 2 пескоразбрасывателя на базе ЗИЛ.

"Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс просьба сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно. Также на данные номера можно обращаться по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории", - говорится в сообщении муниципалитета.