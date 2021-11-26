Кандидат в депутаты Медербек Саккараев имеет казахстанское гражданство. Соответствующая жалоба поступила в ЦИК КР.

Саккараев – кандидат по Чуй-Кеминскому округу № 31. Ранее в сети Facebook появился снимок документа, из содержания которого можно предположить, что он имеет гражданство Казахстан. Документ подписал начальник управления миграционной службы департамента полиции Алматы К. Бутунчинов.

В опубликованном документе сказано, что у кандидата есть гражданство Казахстана и он никогда не обращался в управление миграционной службы о выходе или утрате гражданства.

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что в следственной службе ОВД Токмака расследуется досудебное производство от 16 ноября по факту двойного гражданства кандидата в депутаты ЖК Медербека Саккараева.

Соответствующий письменный ответ направлен на адрес ЦИК по Чуй-Кеминской ОИК из ГУВД Чуйской области.

В письме говориться, что в ходе следствия в рамках досудебного производства был направлен запрос в Казахстан на предмет гражданства соседней республики у Саккраева.

"Согласно полученного ответа из Казахстана из Департамента полиции Алматы и управления миграционной службы, Медербек Саккараев является гражданином Казахстана. На основании вышеизложенного руководствуясь статьей 21 закона о выборах, в настоящее время надо решить вопрос о привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты ЖК, которое невозможно без решения комиссии ЦИК", - говорится в письме ГУВД Чуйской области.