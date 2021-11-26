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В Ыссык-Ате задержан вор, совершивший кражу золота

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- Назгуль Абдыразакова
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24 ноября 2021 года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратился местный житель села Ново-Покровка о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые путем взлома входной двери тайно похитили золотые изделия на общую сумму 235 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее информации данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР. В ходе принятых неотложных оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый Ш.Т., 1999 года рождения.

В ходе досудебного производства подозреваемый полностью сознался в содеянном и добровольно выдал украденные золотые изделия. При этом в ходе дальнейших мероприятия сотрудниками милиции было установлено причастность задержанного еще к 10 фактам аналогичных преступлений на территории Ыссык-Атинского района. Где он, также проникая в дом граждан в некоторых случаях путем взлома тайно похищал денежные средства, золотые изделия и другое имущество. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается, – говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/409902
Теги:
золото, кража, Чуйская область, Ысык-Атинский район
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