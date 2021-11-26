Спасатели вытаскивают автомобили, застрявшие на дороге из-за снега

В Кыргызстане сегодня, 26 ноября, в связи с обильным снегопадом на некоторых трассах автомобили застревают на обочинах. К автомобилистам на помощь приходят спасатели.

Как сообщает пресс-центр МЧС, на 141 км автодороги Бишкек-Ош на обочине дороги застрял автомобиль марки Toyota Avensis. Спасатели из ГЦПС помогли застрявшей машине выбраться с помощью аварийно-спасательной машины.

Также сообщается, что на 239 км автодороги Бишкек-Ош (ущелье Чычкан) застрял Mercedes-Benz Sprinter . Спасатели из №2 Отдельно поисково-спасательного отряда МЧС КР, расположенного на 238-м км автодороги Бишкек-Ош (станция Итагар), вытащили минивэн с помощью КАМАЗа.