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Спасатели вытаскивают автомобили, застрявшие на дороге из-за снега

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 26 ноября, в связи с обильным снегопадом на некоторых трассах автомобили застревают на обочинах. К автомобилистам на помощь приходят спасатели.

Как сообщает пресс-центр МЧС, на 141 км автодороги Бишкек-Ош на обочине дороги застрял автомобиль марки Toyota Avensis. Спасатели из ГЦПС помогли застрявшей машине выбраться с помощью аварийно-спасательной машины.

Также сообщается, что на 239 км автодороги Бишкек-Ош (ущелье Чычкан) застрял Mercedes-Benz Sprinter . Спасатели из №2 Отдельно поисково-спасательного отряда МЧС КР, расположенного на 238-м км автодороги Бишкек-Ош (станция Итагар), вытащили минивэн с помощью КАМАЗа.


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URL: https://www.vb.kg/409904
Теги:
дороги, ДТП, Кыргызстан, МЧС
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