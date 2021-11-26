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Мэрия Бишкека просит горожан не топить дома запрещенными предметами

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- Назгуль Абдыразакова
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Санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек убедительно просит горожан не сжигать и не топить дома, помещения запрещенными предметами. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, с дымом выделяются тяжёлые химические вещества, что вредит здоровью и портит качество атмосферного воздуха.

"В случае обнаружения фактов нарушения, будет наложен штраф от 7 500 до 23 тысяч сомов согласно части 2 статьи 71 Кодекса КР "О Нарушениях..

Если вы стали свидетелем подобных нарушений просим обращаться по номерам санитарно-экологической инспекции:

- по Свердловскому району: 0551551745;

- по Октябрьскому району: 0505523832;

- по Первомайскому району: 0555404818;

- по Ленинскому району: 0554222213"


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URL: https://www.vb.kg/409906
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