Мэрия Бишкека просит горожан не топить дома запрещенными предметами

Санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек убедительно просит горожан не сжигать и не топить дома, помещения запрещенными предметами. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, с дымом выделяются тяжёлые химические вещества, что вредит здоровью и портит качество атмосферного воздуха.
"В случае обнаружения фактов нарушения, будет наложен штраф от 7 500 до 23 тысяч сомов согласно части 2 статьи 71 Кодекса КР "О Нарушениях..
Если вы стали свидетелем подобных нарушений просим обращаться по номерам санитарно-экологической инспекции:
- по Свердловскому району: 0551551745;
- по Октябрьскому району: 0505523832;
- по Первомайскому району: 0555404818;
- по Ленинскому району: 0554222213"