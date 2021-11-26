Разработкой Минобороны Кыргызстана заинтересовались в рамках ОДКБ

Состоялось очередное заседание рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам материально-технического обеспечения (МТО) Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием представителей органов управления МТО оборонных ведомств государств-партнеров и начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

В числе рассмотренных вопросов - внутригосударственное согласование проекта положения о запасах материальных средств для обеспечения формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ, обновление в этих странах запасов таких средств для формирований Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), порядок перевозки личного состава, вооружения и военной техники Войск (Коллективных сил) ОДКБ из одного государства организации в другое при посягательстве на его суверенитет и территориальную целостность.

Также обсуждены результаты проведения недавно специального учения с силами и средствами МТО "Эшелон-2021", а также вопросы организации учения "Эшелон-2022", запланированного в следующем году на территории Казахстана.

Особое внимание, как отмечается, было уделено докладу начальника Главного управления тыла Министерства обороны Кыргызской Республики полковника Дайыркул уулу Айбека о работах по улучшению питания военнослужащих при выполнении ими задач в условиях высокогорья. Оборонным ведомством КР проведены испытания нового варианта специального сухого пайка, в состав которого были включены национальные виды походной пищи.

Дальнейшую проработку данной темы решено продолжить в рамках научно-исследовательской работы "Коалиция-МТО-22". Она начнется в следующем году в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева.

Очередное заседание этой рабочей группы планируется провести в Казахстане в период проведения учения "Эшелон-2022".