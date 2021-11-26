Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в Кыргызстане

Министерство цифрового развития составило рейтинг ТОП-10 марок автомототранспортных средств (АМТС) по количеству в Кыргызстане.

Так по его данным, по дорогам Кыргызстана ездят больше всего автомобили немецкого автоконцерна "Мерседес-Бенц". 141 618 "мерсов" зарегистрировано в базе данных ГУ "Унаа".

На втором месте южнокорейская марка авто "Дэу" – 139 406 единиц. Год назад она занимала третье место.

Советская и российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" с количеством 137 485 единиц транспорта обменялась местами с "Дэу" в течение года и оказалась третьей в рейтинге.

Японские автомобили, мотоциклы и другие транспорты под марками "Тойота" и "Хонда" в рейтинге заняли 4 и 5 места, их в Кыргызстане 128 672 и 118 722 АМТС соответственно.

С 5 по 10 место также заняли автомарки из Кореи, Германии, России и Японии. С названиями и количеством зарегистрированных автомобилей можно ознакомиться в инфографике.

Что примечательно, из 1785 марок АМТС, зарегистрированных в Кыргызстане, 483 находятся в единственных экземплярах. Такие как Астон Мартин, Макларен и другие – говорится в сообщении.