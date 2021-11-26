Погода
$ 84.81 - 84.91
€ 95.08 - 96.57

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в Кыргызстане

189  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство цифрового развития составило рейтинг ТОП-10 марок автомототранспортных средств (АМТС) по количеству в Кыргызстане.

Так по его данным, по дорогам Кыргызстана ездят больше всего автомобили немецкого автоконцерна "Мерседес-Бенц". 141 618 "мерсов" зарегистрировано в базе данных ГУ "Унаа".

На втором месте южнокорейская марка авто "Дэу" – 139 406 единиц. Год назад она занимала третье место.

Советская и российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" с количеством 137 485 единиц транспорта обменялась местами с "Дэу" в течение года и оказалась третьей в рейтинге.

Японские автомобили, мотоциклы и другие транспорты под марками "Тойота" и "Хонда" в рейтинге заняли 4 и 5 места, их в Кыргызстане 128 672 и 118 722 АМТС соответственно.

С 5 по 10 место также заняли автомарки из Кореи, Германии, России и Японии. С названиями и количеством зарегистрированных автомобилей можно ознакомиться в инфографике.

Что примечательно, из 1785 марок АМТС, зарегистрированных в Кыргызстане, 483 находятся в единственных экземплярах. Такие как Астон Мартин, Макларен и другие – говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409909
Теги:
рейтинг, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  