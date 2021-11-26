Садыр Жапаров: Льготные кредиты для фермеров получают только чиновники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, в начале заседания Совета безопасности Кыргызской Республики остановился на ряде актуальных вопросов и дал поручения. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В своей речи Глава государства отметил следующее:

"Весной я ездил по стране и увидел, что наши орошаемые земли не вспахиваются. Не говоря о неорошаемых землях, орошаемые не используют. После этого я поговорил со многими фермерами. Я задавал вопросы, почему бы им не возделывать орошаемые земли, десятки, сотни гектаров. Они отвечают, что нет ни денег, ни техники, ни семян, ни топлива. После этого, полгода назад я поручил Счетной палате провести аудит и ревизию наших государственных банков, чтобы выяснить: почему не хватает льготных кредитов, предназначенных для фермеров.

После завершения проверки, мне дали отчет. Выяснилось, что фермеры получают лишь 3% от выделяемых государством средств. Остальные 97% получают только бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы и их близкие родственники. Кредиты по шесть процентов. Мы, правительство, отдаем эти деньги для фермеров. 100% из них должны были получить именно они.

Но льготные кредиты получают только чиновники и их родственники. Этот кредит выдается на срок от одного до трех лет и предназначен для фермеров. Но многие из них кредиты не получают, поэтому земли не вспахивают. Когда нет урожая, возникает угроза продовольственной безопасности. Это результат таких действий. Если орошаемые земли зарастут травой, они ее покосят и продадут. Они говорят, что другого выхода нет. Даже картошку посадить не могут или пшеницу. Нам приходится их импортировать. Поэтому я озвучиваю это сейчас. Я не буду называть имена. Среди них есть и депутаты, есть и министры, и губернаторы, и их родственники.

Среди них есть и те, кто сейчас является кандидатом в депутаты, и бывшие министры, и бывшие депутаты. Поэтому этот вопрос я поручаю Вам, Камчыбек Кыдыршаевич. Узнайте, кому были выданы кредиты, и почему они не доходили до фермеров. Какие банки предоставили? Например, об "Айыл Банке" и РСК. Частные банки также предоставляли кредиты фермерам через государство. Вы можете проверить их и принять решение. Не исключено, что на 15-20% вина лежит на бизнесменах.

Потому что даже путем переговоров и взяток они не смогли бы получить кредиты по 6%. Обязательно 4% дали банкам в качестве "шапки". Но не надо винить бизнесменов. Это уже случилось. Выясните, почему кредиты не выдавались фермерам.

Затем, начиная с 1 января, члены Кабинета Министров, Акылбек Усенбекович, имейте ввиду, что ни один выделенный фермерам сом не должен идти в другом направлении. Мы разрабатываем программу финансирования малого и среднего бизнеса. Пусть согласно этим программам, и получают.

Мы не говорим, чтобы бизнесмены не получали деньги. Однако деньги, выделяемые фермерам, вплоть до каждого сома должны получать именно они. С 1 января следующего года, если куда-то уйдет хоть один сом, надо проверять банкиров, которые контролируют финансирование и выдают средства. Кабинет Министров тоже должен контролировать целевое использование кредитов. "В течение двух месяцев должны изучить", -говорится в сообщении пресс-службы.