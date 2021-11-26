Кинематографисты КР укрепляют связи с партнерами по ЕАЭС и СНГ

Страны ЕАЭС запускают административное сотрудничество в сфере кинематографии на едином рынке услуг Союза. Это предусмотрено соответствующим соглашением, которое одобрено Коллегией Евразийской экономической комиссии.

Оно, как проинформировали в ЕЭК, разработано в целях обеспечения административного сотрудничества между регуляторами государств ЕАЭС, для функционирования услуг кинематографии в режиме единого рынка в соответствии со статьей 68 Договора о Евразийском экономическом союзе. И позволит сторонам обмениваться информацией об участниках такого рынка, разрешениях, выданных компетентными органами сторон, положениями их законодательств о регулировании.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что с помощью данного документа будет достигнут необходимый уровень доверия к регуляторам и услугодателям стран Союза, и обеспечена защита прав потребителей. Это - первое соглашение об административном сотрудничестве компетентных органов, одобренное Коллегией ЕЭК, после длительного обсуждения сторонами. Такие соглашения являются важнейшим инструментом регулирования в рамках функционирования единого рынка услуг.

Такой рынок, уточнили в ЕЭК, – это состояние конкретного сектора услуг, в котором сторонами не применяются дискриминационные, количественные и иные ограничения, признаются разрешения и квалификации, и обеспечивается возможность поставлять услуги на всей территории Союза без дополнительного учреждения в форме юридического лица.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года услуги кинематографии функционируют в режиме единого рынка с 16 мая того же года. Одобренный Коллегией ЕЭК проект соглашения теперь будет направлен в правительства стран ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

В эти же дни в Минске состоялось заседание руководителей национальных киностудий стран СНГ. Оно прошло в рамках Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" с участием кинематографистов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии.

На заседании состоялись презентации достижений национальных киностудий. Шла речь о работе над совместными кинопроектами, об организации съемок на территориях других государств Содружества, создании единой актерской базы данных. Обсуждались вопросы, касающиеся изменений в законодательной системе стран и их влияния на кинопроизводство, государственной поддержки киностудий, основные проблемы копродукции, такие, как выбор проектов, особенности финансирования, дистрибьюция на международный рынок.

Выступая на заседании, директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов подчеркнул, что сохранение общего гуманитарного, культурного пространства остается одним из главных приоритетов для Содружества. И кино является одним из наиболее эффективных средств для достижения данной цели.

Сазонов подчеркнул, что в СНГ уже действует ряд международных договоров и решений в области кинематографии. Это, в том числе, соответствующее соглашение о сотрудничестве, соглашение о совместном фильмопроизводстве. Есть базовая организация по сотрудничеству в области профессионального образования по направлению "кино", статус которой получил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. При Совете по культурному сотрудничеству создана постоянно действующая рабочая группа по кинематографии.

"Основные мероприятия сотрудничества государств СНГ в области культуры – документ, который утверждается Советом глав правительств СНГ на каждые очередные пять лет, неизменно включают в себя перечень знаковых для Содружества международных кинофестивалей. Среди них "Золотой абрикос" в Республике Армения, в Беларуси – Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" в Могилеве и Минский "Лiстапад", Открытый кинофестиваль стран СНГ и Балтии в России. С 2013 года в Кыргызстане ежегодно проводится Форум молодого кино стран СНГ "Умут", который с 2016 года получает в том числе поддержку из Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества", – отметил Алексей Сазонов.

Он также напомнил, что на кинофестивале "Лiстапад" Исполнительный комитет СНГ ежегодно вручает специальный приз "Кино без границ" за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами. В разные годы этим призом были отмечены творческие коллективы создателей фильмов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.