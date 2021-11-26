"Дефицит железа железно влияет на здоровье кыргызстанцев, особенно женщин"

"От дефицита железа страдает большее число людей, чем от какого-либо другого нарушения здоровья. Менее заметный в своих проявлениях дефицит железа приводит к тяжелым последствиям, вплоть до преждевременной смертности. Но особенно он влияет на женщин репродуктивного возраста и детей и является одной из основных причин материнской смертности в нашей стране.

В Кыргызстане по-прежнему высоким остается уровень материнской смертности. Одна из трех основных причин - маточное кровотечение во время родов из-за дефицита железа", - сказала в интервью VB.KG гинеколог ГСВ в Новопавловке Индира Тезекова.

Поэтому наше информагентство неслучайно обратилось к этой больной для страны теме именно во Всемирный день борьбы с дефицитом железа, который отмечается сегодня.

Вы сказали, что дефицит железа является одной из причин смертности женщин во время родов. Как они взаимосвязаны?

- Одна из причин материнской смертности женщин - кровотечения. Маточное кровотечение просто так не открывается. На то есть причины. Это прежде всего тяжелая форма железодефицитной анемии, когда у женщин не хватает железа не только для образования гемоглобина, входящего в состав эритроцитов, но и для миоглобина, крайне необходимого для мышц. Особенно для матки. Если же миоглобина достаточно, то, после того как вышли плод и плацента, матка мгновенно сокращается.

Если же у роженицы дефицит железа, в матке мало миоглобина, то она вялая. И после родов, которые, как правило, в данном случае проходят тяжело, матка не сокращается, открывается атоническое маточное кровотечение. Тем более что при низком показателе железа свертываемость крови существенно снижена. Это представляет риск для жизни матери. В этой ситуации часто приходится только срочно ампутировать матку, чтобы спасти женщину. А это всегда трагедия для молодой женщины, которая никогда больше не сможет рожать детей. Но это лучший вариант в этой тяжелейшей ситуации, однако даже таким образом не всегда удается спасти роженицу.

Но если существует такая опасность, то можно ли ее предотвратить?

- Конечно, вот поэтому мы, врачи, и просим женщин становиться вовремя на учет, чтобы при необходимости предотвратить такие опасные состояния для самой женщины и ее ребенка. Анемия первой степени считается самой легкой и наиболее распространенной. Для такой анемии характерно снижение уровня гемоглобина в пределах 110 - 90 г/л. Болезнь на этом этапе можно преодолеть корректировкой диеты и препаратами железа.

Многие женщины первые признаки заболевания ошибочно относят к раннему токсикозу. Диагноз может поставить только врач, и он же даст рекомендации или назначит лечение.

Даже начальная степень анемии не совсем безобидная. Ведь уже при незначительном снижении уровня железа плод испытывает небольшую гипоксию. Игнорировать ее опасно даже в легкой степени. Это может привести к дальнейшему падению гемоглобина, что приведет к недоразвитию плода, к его кислородному голоданию и даже к внутриутробной гибели. И, конечно, чревато тяжелыми последствиями для самой роженицы.

Анемия как-то проявляется без анализа крови? Какие признаки характерны для нее?

- Конечно, у нее, как и у любого недуга, есть выраженные признаки. Первые и явные - бледность кожных покровов и слизистых, сухость и поврежденность волос, ногти начинают слоиться и ломаться, вялость, общая слабость. Необычные пристрастия к некоторым запахам и продуктам, например, желание есть мел. С падением гемоглобина к этим проявлениям добавляются другие симптомы, более характерные для анемии.

И почему она возникает?

- Железодефицитная анемия развивается вследствие повышенного использования железа плодом и недостаточной компенсации его дефицита, возникающего в организме беременной за счет ее питания, недостатка витаминов, фолиевой кислоты и белка в рационе будущей мамы.

Если у женщины на ранней стадии беременности выявлена анемия, то она должна показаться в обязательном порядке гематологу и, конечно, встать на учет к гинекологу. Если врачи назначат соответствующие препараты, то тогда в течение всей продолжительности беременности, после родов, в период кормления у нее снизится риск осложнений. Но у нас не считают железодефицитную анемию серьезным заболеванием и к врачам не обращаются.

Промежуток между родами должен быть не менее трех лет, чтобы организм восстановился. В Кыргызстане же нередко рожают и через год. Хотя давно доказано, что за это время мамочка не может восполнить один грамм железа, который она передала плоду. При частых родах у женщины развивается анемия, и, как следствие, - слабенькими и больными рождаются дети.

Что должно быть в обязательном рационе беременной женщины, да и всех нас для профилактики?

- Конечно, нужно ввести в рацион продукты, богатые железом (мясо, печень, рыбу, гречку, творог, растительное масло, яйца и т.д.). При анемии, даже легкой, нельзя ограничивать себя в питании и тем более голодать. Лучше разбить дневной прием пищи на 5–6 приемов, и в каждом из них должны присутствовать продукты с содержанием железа. Даже если люди придерживаются вегетарианской диеты, то стоит с двойным усердием налегать на овощи и фрукты с содержанием железа (морковь, цветную капусту, яблоки, бананы, яблоки и т.д.). Высокий процент железа содержится в бобовых: горохе, сое, чечевице, красной фасоли.

Не рекомендуется включать в рацион жиры, копчености, колбасы. Важно максимально уменьшить потребление кофе и чая, они содержат много танина, который препятствует усвоению железа. Все продукты, неблагоприятно влияющие на работу печени, могут сыграть отрицательную роль: железо не будет усваиваться даже из полезных продуктов.

Каким должен быть уровень гемоглобина в норме?

- Ежедневный рацион должен содержать не менее 25 миллиграммов железа, для беременных - не менее 30 миллиграммов. Норма гемоглобина в крови - 110 г/л для детей, 120 г/л для женщин, 130 г/л для мужчин. Если нет нормы, то начинаются проблемы.

В Кыргызстане более 10 лет работает госпрограмма по профилактике ЖДА, население обеспечивается безопасной, обогащенной (фортифицированной) мукой с витаминно-минеральной и минеральной добавкой с препаратами железа. Но этого, конечно, недостаточно.

Чем опасен железодефицит для остальной категории населения, если даже объявлен Всемирный день борьбы с ним?

- 26 ноября в мире уже шестой год отмечают Всемирный день борьбы с дефицитом железа. Это отнюдь не редкая проблема: согласно данным Всемирной организации здравоохранения, анемией страдают свыше 30% населения планеты. Кыргызстан эта проблема не миновала, она существовала и раньше. Однако в последние годы она сильно обострилась из-за слабой осведомленности о ней, снижения уровня жизни, из-за безответственности многих к своему здоровью.

А от дефицита железа страдает большее число людей, чем от какого-либо другого нарушения здоровья. Менее заметный в своих проявлениях дефицит железа приводит к тяжелым последствиям, вплоть до преждевременной смерти.

В группе риска также находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями - с сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью, воспалительными заболеваниями кишечника. Дефицит железа приводит к их обострению, снижению работоспособности людей и инвалидизации. Особенно уязвимы дети, у которых дефицит железа может вызвать нарушения когнитивного развития и развития моторики. Дефицит железа носит скрытый характер, незаметно разрушая здоровье людей.

Но хочу предупредить, что нельзя назначать самим себе препараты железа. Это может принести больше вреда, чем пользы. Чтобы назначать препарат, надо точно знать дозировки и как он может сказаться на здоровье при том или ином хроническом заболевании.

Кстати

Гемоглобином называется белок крови, отвечающий за транспортировку кислорода посредством красных кровяных телец - эритроцитов. Концентрация этих веществ определяет показатель гемоглобина крови, необходимый для нормальной жизнедеятельности. Анемия - заболевание крови, которое характеризуется снижением количества эритроцитов и гемоглобина. Значение гемоглобина ниже 110 г/л считается отклонением от нормы.