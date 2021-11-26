Россиянка родила на борту самолета, следовавшего из Питера в Наманган

Пассажирка рейса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Наманган, родила карапуза весом 3 килограмма 450 граммов. Борт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, передал молодую мамочку и ее малыша в руки медиков, и продолжил полет. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" И другие российские СМИ.

Счастливое событие произошло сегодня, 26 ноября. Схватки у пассажирки начались уже в полете. На помощь женщине пришли бортпроводники. Малыш появился на свет на борту лайнера.

Капитан воздушного судна следовавшего в Узбекистан запросил экстренную посадку. В 1 час 31 минуту борт приземлился в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода, откуда молодую мамочку и ее ребенка доставили в перинатальный центр. Состояние женщины и ее сына оценивается, как хорошее.