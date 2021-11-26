В Бишкеке заработал центр обслуживания предпринимателей

В городе Бишкек в целях поддержки субъектов предпринимательства заработал Центр обслуживания предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба налоговой службы.

По ее данным, в официальном открытии приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев, председатель налоговой службы при минфине Алтынбек Абдувапов, представители государственных органов, а также предприниматели.

"В ЦОП созданы все условия, чтобы предприниматели города Бишкек смогли оперативно и в полном объеме получить консультации и государственные услуги.

ЦОП – это место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и целый комплекс государственных и иных услуг. Такие как:

– регистрация, перерегистрация, прекращение деятельности юридических лиц, филиалов, представительств, индивидуальных предпринимателей;

– представление отчетов, расчетов и деклараций по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам;

– получение справки о неимении задолженности по налогам, страховым взносам и таможенным платежам, для открытия счета в банке;

– получение лицензии и разрешения;

– получение правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, выписок из государственных реестров, ведомственных баз;

– получение информационно-консультационных услуг по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, экспорта продукции, реализации проектов государственно-частного партнерства и разработки бизнес-планов;

– получение услуг финансово-кредитных, страховых организаций по вопросам страхования, кредитования, лизинговых операций и консультаций Гарантийного фонда.

Также любой предприниматель в городе может связаться по телефону с центром и получить консультационную поддержку.

Открытие Центра создаст благоприятные условия для предпринимателей, что положительно скажется на сборе налогов, страховых вносов по городу Бишкек. В Бишкеке осуществляют деятельность 71,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 13,3 тыс. юридических лиц, филиалов, представительств, 58 тыс. индивидуальных предпринимателей. Аналогичные центры планируется отрыть по всей республике", - говорится в сообщении ведомства.