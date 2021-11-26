Погода
$ 84.81 - 84.91
€ 95.08 - 96.57

В Бишкеке заработал центр обслуживания предпринимателей

202  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек в целях поддержки субъектов предпринимательства заработал Центр обслуживания предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба налоговой службы.

По ее данным, в официальном открытии приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев, председатель налоговой службы при минфине Алтынбек Абдувапов, представители государственных органов, а также предприниматели.

"В ЦОП созданы все условия, чтобы предприниматели города Бишкек смогли оперативно и в полном объеме получить консультации и государственные услуги.

ЦОП – это место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и целый комплекс государственных и иных услуг. Такие как:

– регистрация, перерегистрация, прекращение деятельности юридических лиц, филиалов, представительств, индивидуальных предпринимателей;

– представление отчетов, расчетов и деклараций по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам;

– получение справки о неимении задолженности по налогам, страховым взносам и таможенным платежам, для открытия счета в банке;

– получение лицензии и разрешения;

– получение правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, выписок из государственных реестров, ведомственных баз;

– получение информационно-консультационных услуг по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, экспорта продукции, реализации проектов государственно-частного партнерства и разработки бизнес-планов;

– получение услуг финансово-кредитных, страховых организаций по вопросам страхования, кредитования, лизинговых операций и консультаций Гарантийного фонда.

Также любой предприниматель в городе может связаться по телефону с центром и получить консультационную поддержку.

Открытие Центра создаст благоприятные условия для предпринимателей, что положительно скажется на сборе налогов, страховых вносов по городу Бишкек. В Бишкеке осуществляют деятельность 71,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 13,3 тыс. юридических лиц, филиалов, представительств, 58 тыс. индивидуальных предпринимателей. Аналогичные центры планируется отрыть по всей республике", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409923
Теги:
ГНС, Бишкек, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  