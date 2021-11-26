Берлин остался без "Щелкунчика". В нем обнаружили элементы расизма

В преддверии Рождества берлинский Staatsballett (балетная труппа Берлинской государственной оперы) сообщил, что снимает с репертуара классический балет "Щелкунчик" как минимум на сезон, чтобы разобраться с обнаруженными в нем элементами расизма, сексизма и колониальной идеологии. Об этом пишет Коммерсантъ.

Убрать из афиши самый кассовый и востребованный в период зимних праздников спектакль - все равно, что лишить детей елки и Санта-Клауса. Естественно, что решение театра вызвало бурную реакцию в обществе.

Критиков спектакля возмущают арабский и китайский танцы. В первом они видят – женщин из гарема, и считают данный факт недопустимым сексизмом. Во втором – карикатуру на целый народ. Кого-то очень сильно смущает семенящая походка юных артистов.

Кстати, споры вокруг "Щелкунчика" уже возникали. Несколько лет назад было принято решение о том, что мальчик и девочка, загримированные под арапчат, больше не будут выходить на сцену Staatsballett с загримированными лицами. Им оставили лишь аутентичные костюмы. И вот теперь новые претензии.

Вернется ли "Щелкунчик" к немецкой публике на следующее Рождество пока не ясно. Все зависит от того, насколько удастся отредактировать балет в духе нового времени, и всех ли эти преобразования удовлетворят.