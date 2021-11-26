Погода
$ 84.81 - 84.91
€ 95.08 - 96.57

Берлин остался без "Щелкунчика". В нем обнаружили элементы расизма

158  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Рождества берлинский Staatsballett (балетная труппа Берлинской государственной оперы) сообщил, что снимает с репертуара классический балет "Щелкунчик" как минимум на сезон, чтобы разобраться с обнаруженными в нем элементами расизма, сексизма и колониальной идеологии. Об этом пишет Коммерсантъ.

Убрать из афиши самый кассовый и востребованный в период зимних праздников спектакль - все равно, что лишить детей елки и Санта-Клауса. Естественно, что решение театра вызвало бурную реакцию в обществе.

Критиков спектакля возмущают арабский и китайский танцы. В первом они видят – женщин из гарема, и считают данный факт недопустимым сексизмом. Во втором – карикатуру на целый народ. Кого-то очень сильно смущает семенящая походка юных артистов.

Кстати, споры вокруг "Щелкунчика" уже возникали. Несколько лет назад было принято решение о том, что мальчик и девочка, загримированные под арапчат, больше не будут выходить на сцену Staatsballett с загримированными лицами. Им оставили лишь аутентичные костюмы. И вот теперь новые претензии.

Вернется ли "Щелкунчик" к немецкой публике на следующее Рождество пока не ясно. Все зависит от того, насколько удастся отредактировать балет в духе нового времени, и всех ли эти преобразования удовлетворят.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409924
Теги:
балет, Германия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  