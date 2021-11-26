Тынчтык Шайназаров: На каждое нарушение на выборах реагируем немедленно

Сегодня президент КР Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности отметил важность предстоящих парламентских выборов, которые играют важную историческую роль в определении будущего нашего народа и нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что "в целях предотвращения нарушений избирательного законодательства и использования административного ресурса 1 ноября этого года был подписан Указ "О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября 2021 года". В данном Указе есть норма, которая запрещает использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу каких-либо кандидатов и политических партий. При этом было поручено немедленно увольнять должностные лица, нарушивших закон о выборах.

Принцип неукоснительного соблюдения всех норм закона должен быть стержнем как избирательного процесса, так и в целом системы государственного управления. Никто не имеет права нарушать законы Кыргызской Республики".

О том, как ЦИК реагирует на нарушения избирательного законодательства, в разговоре с заместителем председателя ЦИК Тынчтыком Шайназаровым.

Сегодня последний день агитации, и кажется, что все силы активизировались и кандидаты начали более активно агитировать. Есть такое ощущение?

- Действительно, с учетом того, какое количество заявлений и обращений поступает в ЦИК, в какой-то степени это говорит об активизации кандидатов в депутаты и политических партий. Мы со своей стороны совместно с правоохранительными органами принимаем все меры по недопущению нарушений выборного законодательства.

На прошлой неделе было зарегистрировано несколько фактов подкупа. Например, подкуп родственников одного из политиков. Скажите, факты подкупа, как они обнаруживаются?

- Это все зависит от того сбора достаточных доказательств, которые добывают правоохранительные органы, с учетом этого мы каждый случай рассматриваем отдельно. Шаблона не существует. А то, что вы привели в качестве примера как факт подкупа, со стороны ГКНБ республики были собраны достаточные доказательства. В первую очередь, родственник кандидата был задержан с поличным, представленная свидетельская база, доказывает, что факт подкупа имел место. С учетом этого ЦИК приняла решение об отмене регистрации этого кандидата.

ЦИК призывает граждан сообщать о нарушениях, насколько активно граждане обращаются?

- Каждое обращение в независимости от того, в какой форме оно представлено, не остается без внимания. В основном, наши граждане через социальные сети обращают внимание на нарушения выборного законодательств. Не дожидаясь официального обращения или заявления, немедленно реагируем и принимаем меры. С этой целью была создана Координационная группа оперативного реагирования, потому что раньше была такая практика, когда в случае сообщений о тех или иных нарушениях правоохранительные органы требовали, чтобы граждане письменно обращались.

На сегодняшний день, обращаясь на короткие номера ЦИК граждане могут быть уверены, что их обращение не останется без рассмотрения, оно надлежащим образом будет рассмотрено соответствующими органами и, естественно, будет принято.

С результатами этих обращений граждане свободно могут ознакомиться на сайте ЦИК в реестре всех правонарушений, когда оно поступило, от кого поступило, характер жалобы, кем рассмотрено и какое решение принято.

Мы максимально создали условия для обеспечения волеизъявления наших граждан, чтобы они могли голосовать, не боясь контроля и давления.