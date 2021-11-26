Президент объявил выговоры чиновникам из-за нехватки поливной воды

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, в ходе заседания Совета безопасности объявил выговоры министру сельского хозяйства Аскарбеку Джаныбекову, полномочному представителю Президента в Чуйской области Эркину Тентишеву и директору Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбеку Сокееву. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства отметил, что весной и летом не был обеспечен должный полив орошаемых земель Чуйской области.

"Только когда начали возмущаться фермеры, вы спохватились. Необходимо вести раннюю подготовку к поливному сезону. Все руководители будут нести персональную ответственность за это", - сказал глава государства.