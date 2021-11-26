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Работа кыргызстанца прошла в финал конкурса "100 идей для СНГ"

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- Евгений Денисенко
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Подведены итоги Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ". Экспертным советом были отобраны 12 лучших работ по разным направлениям и номинациям, сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета.

Решение о данном проекте было принято Советом глав правительств стран СНГ 1 июня 2018 года. Он проходит каждые два года в два этапа. Национальный (отборочный) этап - в государствах-партнерах, международный этап (финал) - на второй год реализации проекта. И состоит из выставки-презентации номинантов и конкурса номинантов, в ходе которого определяются победители.

На сей раз свои проекты прислали граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана в возрасте 14–35 лет. Проект представителя Кыргызстана Исмаила Эрлана "Один человек – одна книга" отмечен в номинации "Социальная сфера". Мероприятия финала прошли в городе Капане – Молодежной столице Армении. Сюда приехали 44 молодых человека из стран Содружества и еще 22 представили свои работы онлайн.

При подведении итогов отмечалось, что проект с каждым сезоном набирает силу. А инициативы, разработки и технологии молодых авторов - имеют перспективы реализации в разных странах Содружества. В целом же уже ставший традиционным конкурс "100 идей для СНГ" – это очень хорошая площадка для сотрудничества, взаимопонимания, укрепления дружественных связей и консолидации молодежного потенциала.

"Представляется очень важным и в дальнейшем содействовать развитию представленных проектов в направлении их взаимодополнения как с точки зрения уже полученных результатов, так и с позиции учета особенностей реализации в разных странах. В каждом случае мы убеждались в том, что их авторы – молодые люди, достойные для активного привлечения к решению многих социально-экономических задач и развитию сотрудничества между нашими странами", - заявила председатель экспертного совета, кандидат физико-математических наук Валентина Дынич.

С 2022 года начинается новый цикл в реализации этого проекта. Первоначально страны проведут свои конкурсы, в результате чего отберут до 10 проектов для участия в международном этапе (финале). В 2023 году он пройдет в Беларуси. При этом молодые люди в возрасте до 35 лет, разработки которых стали победителями "100 идей для СНГ" прошлых лет, смогут также участвовать, но уже с новыми авторскими идеями или продуктами.


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URL: https://www.vb.kg/409928
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