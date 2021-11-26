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В Алматы прошел первый в Казахстане экологический футбольный матч

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- Назгуль Абдыразакова
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25 ноября в Алматы в рамках турнира Лиги конференций УЕФА состоялся футбольный матч между алматинским "Кайратом" и швейцарским "Базелем", который прошел под эгидой бережного отношения к экологии. Об этом сообщил пресс-центр "Grey Cardinals".

По его данным, сражение на поле прошло под девизом "Чистый город - общая победа". Таким образом алматинский клуб призвал жителей города к осознанному потреблению и осветил проблему большого количества мусора, оставляемого болельщиками на стадионе после игры.

Во время матча игроки обеих команд употребляли воду только из многоразовой тары. Футбольный клуб "Кайрат" организовал для всех болельщиков раздачу бутылок с водой, сделанных из 100% переработанного пластика. Сдав ее в специализированный пункт приема на территории стадиона, болельщик получил лимитированный значок, приуроченный к экологическому матчу. В рамках мероприятия после матча болельщики и волонтеры провели уборку стадиона и сортировку мусора. В результате совместных усилий, инициативная группа собрала более 2000 пластиковых бутылок, которые в дальнейшем будут переработаны.

- "Это был первый матч в Казахстане, приуроченный к бережному отношению к экологии. Надеюсь, мы подадим пример молодому поколению, с большим вниманием относиться к природе и земле, на которой мы живем", - сообщил главный тренер ФК "Кайрат" Курбан Бердыев.


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URL: https://www.vb.kg/409929
Теги:
Казахстан, футбол, экология
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