В Ыссык-Ате задержали мужчину за кражу телефона

Сотрудники милиции ОВД Ыссык-Атинского района задержали мужчину по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась Б.Б., 1974 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного лица примерным возрастом 30-35 лет, который 13 ноября текущего года примерно в 01:00 часов в одном из улиц города открыто завладел сотовым телефоном и скрылся в неизвестном направлении.

"Этот факт был зарегистрирован в АСИ ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 201 (Грабеж) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый Я.В., 1995 года рождения. В настоящее время задержанный доставлен в следственную службу ОВД района", – говорится в сообщении ГУВД.