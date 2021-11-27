Образец народной дипломатии в отношении Китая показали студенты БГУ

В Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева завершилась Неделя культуры Китая. Это и есть пример развития народной дипломатии между Кыргызстаном и Китаем, которая так важна для стабильности в нашем не спокойном сегодня мире.

"Я считаю, что именно через духовное начало, через язык, культуру, многосторонние связи, образование, сотрудничество университетов, туризм происходит сближение народов, появляются уважение, доверие и понимание между ними. Нынешний посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь это хорошо понимает. Она достаточно часто бывает в нашем университете, встречается со студентами. И наш профессорско–преподавательский состав многое делает для продвижения народной дипломатии, поддерживает единство вузов", - сказал VB.KG декан кыргызско-китайского факультета д.и.н., профессор Рахат Бейсебаев.

Тем более, по его словам, приближается знаменательная дата – 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. "И когда мы предложили своим студентам провести Неделю культуры Китая, они с восторгом поддержали", - добавил профессор Бейсебаев.

В рамках поистине праздничной недели прошли различные конкурсы, выставка художественного творчества студентов, тематические викторины, инсценировки. Не обошлось и без показа многообразной китайской кухни. И, конечно же, культуру Китая невозможно представить без песен и зажигательных, красочных танцев. Своих талантов, как оказалось, на кыргызско-китайском факультете немало.

Как рассказали студенты-участники Недели, они учатся здесь с удовольствием, считают, что отношения между Кыргызстаном и Китаем и далее будут стабильно развиваться и углубляться во всех сферах, а значит, потребуются специалисты с хорошим знанием китайского языка. Во время Недели культуры Китая в стенах вуза особенно часто звучала китайская речь. Студенты продемонстрировали не только знание китайского языка, но и неплохо разбираются и в искусстве, истории, этнографии и в целом культуре Китая.

Завершилась Неделя культуры Китая межвузовской студенческой научно-практической конференцией на тему: "Кыргызско-китайские отношения глазами молодежи". Основными ее участниками были, конечно, студенты из разных вузов Кыргызстана - КНУ им. Ж.Баласагына, КГУ им. И.Арабаева, МУК, МУЦА, ОшГУ и сами хозяева. Всего более 90 человек, будущих знатоков Китая. В адрес преподавателей и студентов было сказано много добрых и теплых слов гостями из разных университетов.

Конференции ставила цель повысить информированность студентов о кыргызско-китайских отношениях, о поисках новые тем, подходов к исследованию истории, экономики, политики, языка, философии и культуры Китая, о расширении общественных и научных связей между вузами республики. На пленарном заседании заведующий кафедрой международных отношений БГУ к.и.н., доцент Т. Рыскулов отразил внешнеполитические аспекты международных отношений и новые тенденции в мировой политике. Политолог С. Качкынбаев, профессор АУЦА, рассказал о значении железной дороги в развитии Кыргызстана, обозначил перспективы интеграции экономики КР в мировом торговом пространстве. Профессор БГУ Е. Каблуков поделился идеями об опыте развития КНР для Кыргызстана.

На пленарных секциях говорилось также о проблемах языка и межкультурной коммуникации, актуальных вопросах социально-политических, экономических отношений Кыргызстана и Китая, а также об особенностях истории, философии и культуры Китая. Доклады студентов сопровождались презентациями, дискуссиями, дополнительными выступлениями, что вызывало активный обмен мнениями.

Конференция проходила на кыргызском, русском и китайском языках. По итогам ее работы была принята резолюция. Всем участникам вручены сертификаты БГУ им. К.Карасаева. Кроме того, лучшие студенты отмечены дипломами I, II и III степени.