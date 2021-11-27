Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 94.82 - 96.32

Образец народной дипломатии в отношении Китая показали студенты БГУ

309  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева завершилась Неделя культуры Китая. Это и есть пример развития народной дипломатии между Кыргызстаном и Китаем, которая так важна для стабильности в нашем не спокойном сегодня мире.

"Я считаю, что именно через духовное начало, через язык, культуру, многосторонние связи, образование, сотрудничество университетов, туризм происходит сближение народов, появляются уважение, доверие и понимание между ними. Нынешний посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь это хорошо понимает. Она достаточно часто бывает в нашем университете, встречается со студентами. И наш профессорско–преподавательский состав многое делает для продвижения народной дипломатии, поддерживает единство вузов", - сказал VB.KG декан кыргызско-китайского факультета д.и.н., профессор Рахат Бейсебаев.

Тем более, по его словам, приближается знаменательная дата – 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. "И когда мы предложили своим студентам провести Неделю культуры Китая, они с восторгом поддержали", - добавил профессор Бейсебаев.

В рамках поистине праздничной недели прошли различные конкурсы, выставка художественного творчества студентов, тематические викторины, инсценировки. Не обошлось и без показа многообразной китайской кухни. И, конечно же, культуру Китая невозможно представить без песен и зажигательных, красочных танцев. Своих талантов, как оказалось, на кыргызско-китайском факультете немало.

Как рассказали студенты-участники Недели, они учатся здесь с удовольствием, считают, что отношения между Кыргызстаном и Китаем и далее будут стабильно развиваться и углубляться во всех сферах, а значит, потребуются специалисты с хорошим знанием китайского языка. Во время Недели культуры Китая в стенах вуза особенно часто звучала китайская речь. Студенты продемонстрировали не только знание китайского языка, но и неплохо разбираются и в искусстве, истории, этнографии и в целом культуре Китая.

Завершилась Неделя культуры Китая межвузовской студенческой научно-практической конференцией на тему: "Кыргызско-китайские отношения глазами молодежи". Основными ее участниками были, конечно, студенты из разных вузов Кыргызстана - КНУ им. Ж.Баласагына, КГУ им. И.Арабаева, МУК, МУЦА, ОшГУ и сами хозяева. Всего более 90 человек, будущих знатоков Китая. В адрес преподавателей и студентов было сказано много добрых и теплых слов гостями из разных университетов.

Конференции ставила цель повысить информированность студентов о кыргызско-китайских отношениях, о поисках новые тем, подходов к исследованию истории, экономики, политики, языка, философии и культуры Китая, о расширении общественных и научных связей между вузами республики. На пленарном заседании заведующий кафедрой международных отношений БГУ к.и.н., доцент Т. Рыскулов отразил внешнеполитические аспекты международных отношений и новые тенденции в мировой политике. Политолог С. Качкынбаев, профессор АУЦА, рассказал о значении железной дороги в развитии Кыргызстана, обозначил перспективы интеграции экономики КР в мировом торговом пространстве. Профессор БГУ Е. Каблуков поделился идеями об опыте развития КНР для Кыргызстана.

На пленарных секциях говорилось также о проблемах языка и межкультурной коммуникации, актуальных вопросах социально-политических, экономических отношений Кыргызстана и Китая, а также об особенностях истории, философии и культуры Китая. Доклады студентов сопровождались презентациями, дискуссиями, дополнительными выступлениями, что вызывало активный обмен мнениями.

Конференция проходила на кыргызском, русском и китайском языках. По итогам ее работы была принята резолюция. Всем участникам вручены сертификаты БГУ им. К.Карасаева. Кроме того, лучшие студенты отмечены дипломами I, II и III степени.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409931
Теги:
вуз, Китай, студенты, культура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  