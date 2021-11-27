Турки создадут хлопково-текстильный кластер в Узбекистане

В Узбекистане турецкая Boyfill textile совместно с отечественной компанией Fayz Agro Klaster создаст хлопково-текстильный кластер в Алтыарыкском районе Ферганской области. Об этом сообщают СМИ.

Инвестиционный проект включает выращивание и переработку хлопка-сырца, производство крашеных тканей и готового трикотажа с использованием современных технологий. Продукция будет производиться инновационным кластерным методом, значительная ее часть будет отправляться на экспорт.

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В хлопково-текстильной отрасли Узбекистана сегодня работают 122 кластера, по данным Министерства сельского хозяйства общее производство хлопкового сырца в этом году составило 3,4 миллиона тонн.

За январь-сентябрь Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 74 страны мира. На данный момент Россия остается лидером в потреблении узбекского текстиля, ее доля в экспорте составляет 32,4% (619,1 миллиона долларов). Второе и третье места занимают КНР – 23,8% (455,5 миллиона долларов) и Турция – 13,6% (259,6 миллиона долларов).

С каждым годом увеличивает долю в экспорте Кыргызстан – 13,2% (251,6 миллиона долларов). В целом на эти страны приходится 83% всего экспорта в примерно 1,6 миллиарда долларов.