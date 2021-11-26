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Садыр Жапаров: Малообеспеченные семьи будут меньше платить за электричество

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане с 1 января малообеспеченные семьи будут меньше платить за электроэнергию. Об этом на своей странице в соцсети заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, этот шаг является социальной помощью им со стороны государства

"В Кыргызстане 110 518 малообеспеченных семей, получающих пособия. Может быть, и больше.

Министерству труда, социальной защиты и миграции, министерству энергетики и местным властям дано указание еще раз прояснить ситуацию. С 1 января правительство снижает таким семьям, получающих пособия, тарифы на электроэнергию с 0,77 тыйына до 0,50 тыйына. Этот шаг является социальной помощью им со стороны государства. Тем не менее, ходят разговоры, что в этих списках есть и богатые люди.

Уважаемые министры, местные власти, если будут доказательства, что в этот список входят действительно богатые люди, то вы понесете ответственность. А если все подтвердится, то эти самые богатые люди вернут государству в тысячи раз больше, чем использовали электроэнергии. У государства есть возможность - это осуществить. Все адреса нарушителей будут выявлены через соседей. Так мы быстро наводим порядок. Не волнуйтесь", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/409940
Теги:
Садыр Жапаров, тарифы, Кыргызстан, электричество
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