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Акылбек Жапаров впервые подписал документы электронной цифровой подписью

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров КР - руководитель администрации Президента КР Акылбек Жапаров впервые подписал документы электронной цифровой подписью и направил на исполнение посредством системы электронного документооборота "Infodocs" (СЭД). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В Администрации президента внедрили систему электронного документооборота в рамках перехода на безбумажный электронный документооборот и во исполнении Указа Главы государства "О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики".

Внедрение данной системы позволит ускорить исключение бумажного документооборота, существенно повысить оперативность и эффективность документооборота, а также оптимизирует процессы служебной переписки. Одним из преимуществ централизованной системы также является возможность оценки и мониторинга работы государственных органов.

На данном этапе СЭД внедрена в 853 государственных органах, включая их подведомственные и территориальные подразделения, количество пользователей составляет 32 тыс. сотрудников государственных и муниципальных органов. С момента внедрения системы зарегистрировано 2 млн 161 тыс. документов".


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URL: https://www.vb.kg/409944
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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