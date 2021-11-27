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В ЕАЭС внешняя и взаимная торговля превысила доковидные показатели

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- Евгений Денисенко
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В январе – сентябре 2021 года объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе составил почти 52 млрд долларов. Это на 32,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го и на 16,5% выше января – сентября 2019-го, сообщается в департаменте статистики Евразийской экономической комиссии.

Рост объемов экспорта во взаимной торговле за девять месяцев 2021 года зафиксирован во всех государствах – членах ЕАЭС: в Казахстане – на 39,2%, России – на 35,6%, Кыргызстане – на 32,2%, Армении – на 27,8%, Беларуси – на 22,7%. Увеличение импортных закупок товаров во взаимной торговле наблюдалось также во всех странах пятерки: в Беларуси – на 46,7%, России – на 29,2%, Кыргызстане – на 28,1%, Казахстане – на 24,2%, Армении – на 10%.

В свою очередь, объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил более 596 млрд долларов, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень доковидного января-сентября 2019 года превышен на 11%. Экспорт увеличился на 39%, импорт –на 24%.

Объем импорта товаров из стран вне ЕАЭС увеличился за счет роста импортных закупок товаров в Кыргызстане – на 60,5%, России – на 28,8%, Беларуси – на 10,5% и Армении – на 9%.

Государства-союзники продолжают комплексную работу по устранению барьеров на внутреннем рынке. Об этом шла речь и в ходе состоявшейся на днях международной конференции Суда ЕАЭС. Выступивший на конференции заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии Куаныш Еликбаев рассказал о совместной работе с Судом ЕАЭС, направленной на разрешение проблемных ситуаций в процессе устранения барьеров, озвучил перспективные направления совершенствования права Союза для повышения эффективности такой работы.

По состоянию на конец 2020 года в Реестре препятствий было зафиксировано 12 барьеров, 11 изъятий и 35 ограничений. А в период с 2016 года по 31 декабря 2020 года на внутреннем рынке Союза устранено 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров. В настоящее время ведется работа по реализации мероприятий для устранения 14 препятствий, проинформировали в ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/409950
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