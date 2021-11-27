Кыргызстанки примут участие в женском конгрессе в Москве

Около 300 женщин-предпринимателей из нескольких десятков стран, включая Кыргызстан, примут, как ожидается, участие в V Международном конгрессе женщин-предпринимателей. Он запланирован на 29 ноября и пройдет в смешанном формате под девизом "Женщины в эпоху новых возможностей".

Такой конгресс, отметили в оргкомитете, уже пятый год подряд объединяет политиков, руководителей общественных организаций и ассоциаций, владельцев бизнеса, глав крупных компаний и концернов, женщин в сфере права, медицины, образования, новых технологий, маркетинга, имиджа, моды, туристического бизнеса и консалтинга, журналистов международных и российских СМИ.

В числе организаторов - Ассоциация женщин-предпринимателей России, Всемирный бизнес-альянс русскоговорящих женщин, Благотворительный фонд "Достойная память" (основатель премии "Женщины XXI века").

Главной темой конгресса станет развитие и укрепление прямых бизнес-связей между российскими и зарубежными компаниями в постковидную эпоху. По оценке устроителей конгресса, за пять он лет стал авторитетной международной коммуникационной площадкой, помогающей женщинам из разных стран найти новые возможности для расширения и укреплении своего бизнеса, развития компетенций, установления контактов с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами, включая выход на международные рынки.

В своих выступлениях на площадке конгресса лидеры бизнеса, ведущие эксперты, представители органов власти и бизнес-сообществ поделятся готовыми технологиями, лучшими бизнес-кейсами, знаниями и опытом в различных сферах. Кроме того, запланированы выступления в таких областях, как бизнес-образование, международное сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность, цифровизация, туризм, медиакоммуникации и благотворительность.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы, сегодня многие уроженки республики, проживающие в столице России и других ее регионах, успешно проявили себя на ниве предпринимательства, имеют собственный бизнес в различных сферах, участвуют в тренингах и других международных мероприятиях, направленных на передачу полезного опыта, в том числе, в области социального предпринимательства.