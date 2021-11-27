Суд восстановил регистрацию Рыскелди Момбекова в предвыборной гонке

Административный суд Бишкека сегодня удовлетворил иск кандидата в депутаты партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбеков по восстановлению в предвыборной гонке.

Напомним, ранее Момбеков подал в суд на Центризбирком, который отменил его регистрацию. Выяснилось, что у кандидата в депутаты Рыскелди Момбекова оказался фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына. Об этом на заседании ЦИК КР сообщил начальник следственного отдела ГСУ ГКНБ Бакли Жаналиев.

По данным следствия, Момбеков в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.