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Суд восстановил регистрацию Рыскелди Момбекова в предвыборной гонке

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- Бакыт Басарбек
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Административный суд Бишкека сегодня удовлетворил иск кандидата в депутаты партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбеков по восстановлению в предвыборной гонке.

Напомним, ранее Момбеков подал в суд на Центризбирком, который отменил его регистрацию. Выяснилось, что у кандидата в депутаты Рыскелди Момбекова оказался фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына. Об этом на заседании ЦИК КР сообщил начальник следственного отдела ГСУ ГКНБ Бакли Жаналиев.

По данным следствия, Момбеков в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.


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URL: https://www.vb.kg/409952
Теги:
суд, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, ЦИК
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