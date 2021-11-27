США планируют вложить около $60 млн. в сектор безопасности Таджикистана

В предстоящем году США намерены направить около $60 млн. в сектор безопасности Таджикистана в рамках борьбы с терроризмом, наркотрафиком и оружием массового поражения.

Об этом, как сообщило посольство США в Таджикистане 26 ноября, сказал посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм на церемонии передачи внедорожников Погранвойскам Таджикистана. Церемония передачи состоялась 19 ноября.

"Мы остаемся партнерами в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и оружием массового поражения. В подтверждение наших отношений мы планируем вложить около $60 млн. в сектор безопасности Таджикистана в предстоящем году", - сказал посол.

Пограничным войскам в целях содействия пограничной безопасности республики посольство США передало 18 автомобилей. Машины, общей стоимостью более $1,3 млн., помогут пограничным войскам осуществлять операции в сложных географических условиях приграничных районов.

Наряду с Джоном Марком Поммершаймом в церемонии передачи внедорожников принял участие командующий пограничными войсками страны генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

"Данная помощь является лишь одним из примеров технической помощи, которую мы предоставляем Таджикистану для охраны государственной границы. Мы благодарны Таджикистану за тесное сотрудничество в области пограничной безопасности и гордимся нашими достижениями", - сказал посол.

С 1992 года Соединенные Штаты предоставили помощь сектору безопасности Таджикистана на более чем $330 млн. Эта помощь включает обучение, оборудование и инфраструктуру.

В рамках данной помощи военным Таджикистана передано 378 транспортных средств общей стоимостью $11,9 млн., обучены более 10 000 солдат и офицеров – представителей силовых структур в области эффективных тактик по борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Было построено или восстановлено 13 пограничных застав, девять контрольно-пропускных пунктов, два пограничных отряда и три центра подготовки пограничников. Только в прошлом году американская военно-техническая помощь составила более $10,7 млн., сделав Соединённые Штаты одним из ключевых доноров. Буквально месяц назад 20 автомашин было передано министерству обороны Таджикистана.

США сотрудничают с Таджикистаном 30 лет и предоставили более $1,8 млрд. в сферу развития и военного сотрудничества в рамках программ поддержки сектора безопасности Таджикистана, экономического развития, здравоохранения, гражданского сообщества и образования.

Источник: asiaplustj.info