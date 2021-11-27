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Россиянку заподозрили в неуважении к суду из-за почтового конверта

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На Кубани российскую активистку Яну Антонову заподозрили в неуважении к суду из-за изображения на почтовом конверте, в котором она отправила письмо в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Антонова вложила письмо в конверт с изображенной на нем картиной Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". После краснодарскую активистку вызвали в суд с требованием объяснений для исключения неуважительного отношения к суду (статья 297 "Неуважение к суду" УК России) и рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также пригрозили передать конверт в органы предварительного расследования. Заседание назначено на 7 декабря.

По словам Антоновой, в конверте находилась жалоба на решение Ленинского суда об отказе в признании недействительными результатов выборов в гордуму Краснодара. Активистка также отметила, что конверты были отпечатаны адвокатами.

В 2019 году арбитражный суд Краснодарского края решил не штрафовать кредитора Станислава Голубева, который послал в суд документы с изображением той же картины. Голубева подозревали в неуважении к суду, для выяснения этого было назначено специальное заседание. Сам он утверждал, что конверт послал его юрист. На слушании известны краснодарский адвокат Алексей Аванесян сообщил суду, что такие конверты есть и у него, и что "изображение само по себе оскорбить не может".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409954
Теги:
Россия, суд
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