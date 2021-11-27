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ЦИК обжалует решение суда по Рыскелди Момбекову

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- Бакыт Басарбек
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обжалует решение Административного суда Бишкека по кандидату в депутаты от партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбекову после дня голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"24 ноября 2021 года на своем заседании Центризбирком принял решение об отмене регистрации кандидата в депутаты от политической партии "Социал-демократы" Рыскелди Момбекова после подтверждения факта о том, что диплом КНУ имени Жусупа Баласагына, представленный им является фальшивым.

Решение ЦИК КР было принято в соответствии с конституционным Законом "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кырызской Республики". Учитывая, что 27 ноября проходит голосование вне помещения и 28 ноября состоится голосование на избирательных участках на выборах депутатов Жогорку Кенеша, на основании решения суда Рыскелди Момбеков остается кандидатом.

При этом, подтверждая законность и обоснованность своего решения, ЦИК КР вправе обжаловать решение Административного суда Бишкека после дня голосования, что и будет сделано".


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URL: https://www.vb.kg/409956
Теги:
суд, Рыскелди Момбеков, ЦИК
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