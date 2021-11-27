Садыр Жапаров ознакомился с ходом готовности к проведению выборов депутатов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 ноября, ознакомился с ходом готовности к проведению парламентских выборов на примере одного из столичных избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время посещения председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова проинформировала Главу государства о ходе подготовки к проведению выборов, в том числе и о готовности оборудования биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов.

По ее словам, на всех избирательных участках соблюдены все меры по обеспечению эпидемиологической безопасности во время процесса голосования.

Нуржан Шайлдабекова наглядно продемонстрировала образцы бюллетеней и порядок голосования, в том числе процедуру биометрической идентификации избирателей, голосования и размещения бюллетеней в автоматические считывающие урны (АСУ).

Как проинформировала Глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, в каждом избирательном участке широко представлена информация о политических партиях, избирающихся в едином избирательном округе, и кандидатах, избирающихся в одномандатных округах.

Ознакомившись с порядком голосования, Глава государства поручил Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, а также Республиканскому штабу по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша оперативно решать возможные возникающие вопросы в день голосования.