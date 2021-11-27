Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 94.82 - 96.32

Садыр Жапаров ознакомился с ходом готовности к проведению выборов депутатов

79  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 ноября, ознакомился с ходом готовности к проведению парламентских выборов на примере одного из столичных избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время посещения председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова проинформировала Главу государства о ходе подготовки к проведению выборов, в том числе и о готовности оборудования биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов.

По ее словам, на всех избирательных участках соблюдены все меры по обеспечению эпидемиологической безопасности во время процесса голосования.

Нуржан Шайлдабекова наглядно продемонстрировала образцы бюллетеней и порядок голосования, в том числе процедуру биометрической идентификации избирателей, голосования и размещения бюллетеней в автоматические считывающие урны (АСУ).

Как проинформировала Глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, в каждом избирательном участке широко представлена информация о политических партиях, избирающихся в едином избирательном округе, и кандидатах, избирающихся в одномандатных округах.

Ознакомившись с порядком голосования, Глава государства поручил Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, а также Республиканскому штабу по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша оперативно решать возможные возникающие вопросы в день голосования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409958
Теги:
Садыр Жапаров, ЦИК, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  