МВД запросил согласие ЦИК на привлечение к ответственности Саккараева

Кандидат в депутаты по Чуй-Кеминскому округу №31 Медербек Саккараев имеет гражданство Казахстана. Об этом было сказано вчера на заседании ЦИК.

Данный факт подтвердили МВД КР и в Департаменте миграции Казахстана.

"Подтверждаем ваш запрос о наличии гражданства Казахстана у Медербека Саккараева, 1971 года рождения. Таким образом, согласно базе данных государственных лиц Казахстана Медербек Саккараев является гражданином Казахстана. Саккараев не обращался к нам о выходе из гражданства", - сообщили в Департаменте миграции РК.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сказала, что при заполнении формы 4-1 кандидат Медербек Саккараев написал, что не имеет другого гражданства.

Уполномоченный кандидата Чынгыз Алмазбеков ответил, что на момент регистрации у Саккараева не было гражданства иного государства.

"Медербек Саккараев является гражданином Кыргызстана. Но мы признаем, что ранее у него имелось гражданство Казахстана", - пояснил уполномоченный.

Глава ЦИК Шайлдабекова напомнила, что если ранее имело гражданство иного государства, необходимо было это указать, как и прописано в условиях заполнения.

МВД в свою очередь запросило согласие ЦИК на привлечение к ответственности кандидата Саккараева, но решение по данному вопросу было отложено.