В Петербурге прошло заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - состоялось заседание ее Совета. Оно прошло в смешанном формате, сообщили в МПА.

В заседании Совета приняли участие оффлайн и онлайн главы парламентских делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана Кыргызстана (заместитель председателя Жогорку Кенеша Аида Касымалиева - очно), Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, по видеосвязи - председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь МПА Содружества Дмитрий Кобицкий.

Открыла и вела заседание председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которую единогласно переизбрали председателем Совета МПА СНГ на очередной срок.

Сергей Лебедев проинформировал собравшихся об основных итогах недавних заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, которые прошли под председательством Беларуси. Как отметил председатель Исполкома СНГ, из-за со сложной эпидемиологической обстановки оба заседания прошли в видеоформате, тем не менее были всесторонне обсуждены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия, сверили позиции по приоритетным направлениям сотрудничества с учетом 30-летнего опыта деятельности СНГ. В принятом Советом глав государств Заявлении в связи с юбилейной датой подчеркнуто, что общей задачей является дальнейшая реализация потенциала СНГ, обеспечение его динамичного развития и усиление позиций на международной арене.

В ходе пленарного заседания были рассмотрены и приняты разработанные МПА модельные законы "О равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ", "О донорстве органов", "Об оценочной деятельности", "О зерне", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению". А также - рекомендации по интеграции норм международного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных сил, системы военного профессионального образования и подготовки войск, по сотрудничеству в сфере цифрового развития, другие документы, одобрены Концепция устойчивого развития для государств СНГ и ее законодательные основы.

Большое внимание, в числе других актуальных тем, было уделено миграционной проблематике. По словам председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Низами Сафарова, вопросы миграции в современном, глобализирующемся мире занимают одно из приоритетных мест международной повестки дня. Сафаров отметил, что сфера законодательного регулирования миграционных процессов в Содружестве всегда находилась под пристальным вниманием межпарламентской МПА, однако продолжающаяся пандемия значительно обострила имеющиеся проблемы.

"Именно слаженные действия и солидарность помогают победить данную угрозу", - заявил Низами Сафаров, представляя совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения "О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии".

Накануне заседания в Таврическом дворце прошла международная конференция "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития". Она, по словам Валентины Матвиенко, вызвала большой интерес, пленарных заседаниях и в панельных дискуссиях участвовали представители национальных законодательных органов власти, международных парламентских и профильных структур.