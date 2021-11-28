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Афганская проблематика остается в фокусе внимания стран ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 34-е заседание Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ (РГА). В заседании также приняли участие представители Контртеррористического управления ООН, Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, на заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями по военно-политической обстановке в Афганистане и вопросам постконфликтной реабилитации страны, включая подготовку кадров для афганского правительства. Были также подведены итоги работы группы за второе полугодие 2021 года.

Оценивая обстановку, складывающуюся в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан", заместитель Генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев отметил, что бегство западных военных контингентов, захват талибами Кабула, падение администрации Ашрафа Гани привели к резкой деградации военно-политической, экономической и гуманитарной ситуации в стране.

"Возросла опасность выдавливания на сопредельные с Афганистаном территории боевиков террористических группировок, их проникновения в наши страны под видом беженцев, не говоря уже о наркоугрозе и перспективе расползания по региону оружия, оставленного западной коалицией", – заявил Ордабаев.

Он проинформировал, что в связи с ухудшением обстановки и ростом угроз коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе 23 августа состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. По ее итогам сформирован перечень мероприятий по реализации предложений членов СКБ. Первое место в нем занял пункт о завершении работы над Целевой межгосударственной программой по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Самат Ордабаев сообщил, что афганская проблематика была также в фокусе внимания заседаний министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ, состоявшихся 15 и 16 сентября.

В ходе обсуждений были озвучены предложение о расширении формата работы Рабочей группы по Афганистану. В частности, были выдвинуты инициативы о приглашении на заседания РГА делегаций других международных структур, действующих в сфере международной безопасности, а также о проведении совместного заседания РГА, Рабочей группы по информационной политике и информационной безопасности и Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ по афганской тематике.

Участники заседания обменялись информацией об оказании своими государствами гуманитарной помощи населению Афганистана. Обращено особое внимание на необходимость принятия международным сообществом с координирующей ролью ООН эффективных мер по поддержке афганцев, страдающих от болезней, голода и насилия. Кроме того, рассмотрена информация о подготовке для стран Центральноазиатского региона и Афганистана кадров по линии правоохранительных, таможенных и антинаркотических структур.


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URL: https://www.vb.kg/409967
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