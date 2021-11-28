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Кыргызстанцы примут участие во Втором Евразийском конгрессе в Москве

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- Евгений Денисенко
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Второй Евразийский конгресс состоится 2 декабря в Москве, на ВДНХ. Организатором его выступает Евразийский банк развития при поддержке правительства Российской Федерации.

Евразийский конгресс, как подчеркнули в ЕАБР, - это площадка открытого диалога между представителями органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ по наиболее острым вопросам развития Евразийского региона, а также кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик.

В этом году его участники обсудят повышение роли бизнеса, институтов развития и государственно-частного партнерства в раскрытии потенциала ЕАЭС+, ключевые инфраструктурные межгосударственные проекты в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, приоритетные вопросы в области достижения целей устойчивого развития, механизмы "зеленого" финансирования, цифровую трансформацию государств и другие актуальные вопросы.

На конгрессе, по информации ЕАБР, выступят председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, президент-председатель Правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин, генеральный директор "Яндекс" Елена Бунина, президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев, генеральный директор ОА "ДСК "Автобан" Алексей Андреев, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко, министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков, учредитель компании "РусАгроМаркет" Владимир Татарчук, вице-президент ГК "Просвещение" Павел Зенькович и многие другие.

В программе конгресса - пленарная сессия "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС", сессии "Транспортные коридоры "Запад - Восток" и "Север - Юг": развитие, экспорт, интеграция", "Единая товаропроводящая сеть (ЕТПС) ЕАЭС+: гарантия продовольственной безопасности региона и катализатор экспортной активности", "Сотрудничество молодых предпринимателей на евразийском пространстве: барьеры и перспективы развития", "Глобальная ESG-повестка - общие вызовы и возможности для стран ЕАЭС", "Цифровая Евразия: инфраструктура, большие данные, суверенитет", "Гармоничное социально-экономическое развитие стран ЕАЭС+", "Эффективный водно-энергетический комплекс - основа процветания Центральной Азии", совместная сессия с Евразийской экономической комиссией.

Запланированы также презентация молодёжных бизнес-стартапов перед инвесторами стран ЕАЭС. А в завершение конгресса состоится Церемония награждения творческого конкурса для СМИ "Евразийская интеграция и развитие - XXI век". Лауреатами таких конкурсов, организуемых ЕАБР, ранее становились и представители медийного сообщества Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/409968
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